Η Ελισάβετ Τελτσίδου πανηγύρισε το πρώτο της μετάλλιο μέσα στο 2026 και το 9ο συνολικά σε Γκραν Σλαμ, στο OTP Group Tashkent Grand Slam 2026 του Ουζμπεκιστάν.

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των -70 κιλών και εξασφάλισε 500 επιπλέον βαθμούς, που θα της δώσουν ώθηση τριών θέσεων στην Παγκόσμια κατάταξη.

Έτσι, θα ανέβει στο Νο-8 του κόσμου, που θα της επιτρέπει να έχει καλύτερες κληρώσεις, ενόψει μάλιστα και της επίσημης έναρξης της Ολυμπιακής βαθμολογικής κατάταξης, σε λίγους μήνες (Ιούνιος 2026), που οδηγεί και στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Το μέλος της προολυμπιακής ομάδας βρίσκεται λίγο πριν τον διψήφιο αριθμό μεταλλίων στη σειρά των Γκραν Σλαμ. Στο παλμαρέ της έχει τέσσερα χρυσά και πέντε χάλκινα, ρεκόρ που θα μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τον επόμενο μήνα, στο πανίσχυρο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας.

Η Τελτσίδου, χρειάστηκε το Golden Score στον τελικό των ρεπεσάζ απέναντι στην Ρωσίδα Μπαντούροβα για να πανηγυρίσει την κατάκτηση της νίκης και το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας, όπου συμμετείχαν συνολικά 26 αθλήτριες.

Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, με τις νίκες επί της Σομπιεράσκα (Πολωνία) και επί της Στάνγκερλιν (Ιταλία), όμως βρέθηκε εκτός διεκδίκησης χρυσού μεταλλίου μετά την ήττα από την Οσεκόρν (Γαλλία).