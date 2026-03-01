Νεκρός είναι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο άνθρωπος που κυβέρνησε το Ιράν επί δεκαετίες ως ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συγκεντρώνοντας στα χέρια του απόλυτη εξουσία και διαμορφώνοντας ένα καθεστώς που περιστρεφόταν αποκλειστικά γύρω από το πρόσωπό του. Ο 86χρονος ηγέτης σκοτώθηκε το Σάββατο σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τον θάνατό του, χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία» και κάλεσε τους Ιρανούς «να πάρουν πίσω τη χώρα τους» και να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος.

Η άνοδος του Αλί Χαμενεΐ στην εξουσία

Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν 50 ετών όταν διορίστηκε διάδοχος του πρώτου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ο ρόλος που κληρονόμησε ήταν ήδη προικισμένος με τεράστιες εξουσίες, ωστόσο ο ίδιος τις ενίσχυσε περαιτέρω, διαμορφώνοντας ένα σύστημα στο οποίο το κράτος και οι θεσμοί περιστρέφονταν γύρω από το πρόσωπό του, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News.

Το καθεστώς του βρέθηκε αντιμέτωπο με πολυάριθμες διαδηλώσεις και ήταν βαθιά αντιδημοφιλές σε μεγάλο τμήμα της ιρανικής κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά, το δίκτυο μυστικών πληροφοριοδοτών και φρουρών που δημιούργησε, υπό την επίβλεψη των πιστών Φρουρών της Επανάστασης, διατηρούσε τον έλεγχο. Οι περισσότεροι πολίτες φοβούνταν να διαμαρτυρηθούν, γνωρίζοντας τι συνέβαινε σε όσους εξέφραζαν ανοιχτά τη διαφωνία τους.

Το 2022, ξέσπασαν διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, η οποία πέθανε υπό κράτηση της αστυνομίας, κατηγορούμενη ότι παραβίασε τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες. Ο Αλί Χαμενεΐ και οι πιστές σε αυτόν δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν με βία. Σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, ενώ σχεδόν 53.000 διαδηλωτές φέρονται να συνελήφθησαν.

Παρά την έκταση της αναταραχής, ο Αλί Χαμενεΐ εμφανιζόταν προκλητικός και αδιάφορος, δηλώνοντας τότε ότι οι «εχθροί» που πίστευαν πως μπορούσαν να «ξεριζώσουν το δέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ήταν «εντελώς λανθασμένοι». Καθοδηγούνταν από μια δογματική βεβαιότητα ότι υπήρχε ένας δρόμος που έπρεπε να ακολουθηθεί, ανεξαρτήτως συνεπειών.

Ο ρόλος του στην Ιρανική Επανάσταση του 1979

Ο Αλί Χαμενεΐ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μασχάντ, όπου βρίσκεται το ιερότερο προσκύνημα του Ιράν. Από νεαρή ηλικία έλαβε θρησκευτική εκπαίδευση, την οποία συνδύασε με έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική. Εντάχθηκε σε θρησκευτικό αντιπολιτευτικό κίνημα με στόχο την ανατροπή της μοναρχίας του Ιράν, πολλά χρόνια πριν από την Επανάσταση του 1979 που οδήγησε στην εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανάσταση και υπήρξε στενός και έμπιστος συνεργάτης του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, αναλαμβάνοντας διαδοχικά σημαντικές θέσεις. Το 1981 επέζησε από απόπειρα δολοφονίας, η οποία του στέρησε τη χρήση του δεξιού του χεριού. Αργότερα την ίδια χρονιά εξελέγη πρόεδρος με ποσοστό 97%, καθώς ο προηγούμενος πρόεδρος είχε δολοφονηθεί.

Υπηρέτησε δύο θητείες ως πρόεδρος πριν αναλάβει τη θέση του ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Δεν αποτελούσε ξεκάθαρη επιλογή, καθώς δεν διέθετε τα θρησκευτικά προσόντα που απαιτούσε το Σύνταγμα. Τελικά, όμως, το Σύνταγμα τροποποιήθηκε και, παρά τις δικές του δηλώσεις περί αναξιότητας, ανέλαβε το αξίωμα. Πρόταση για διαμοιρασμό της εξουσίας σε συμβούλιο, με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής ενότητας, εγκαταλείφθηκε.

Καθεστώς προσωπολατρίας και πυρηνικό πρόγραμμα

Οι δεκαετίες της εξουσίας του χαρακτηρίστηκαν από έντονη προσωπολατρία, την οποία ο ίδιος ενθάρρυνε, και από την ικανότητά του να τοποθετεί σε όλους τους ιρανικούς θεσμούς ηγεσίες απολύτως πιστές σε αυτόν. Τα διατάγματά του ήταν απόλυτα και η πίστη θεωρούνταν αυτονόητη.

Η ιρανική οικονομία ακολούθησε πτωτική πορεία, ιδίως καθώς διοχέτευσε δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος, το οποίο τον έφερε σε σύγκρουση με πολλές δυτικές δυνάμεις και οδήγησε στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων που έπληξαν τη χώρα. Το 2015 υπογράφηκε πυρηνική συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση εμπορικών περιορισμών, ωστόσο οι Ιρανοί δεν είδαν βελτίωση και κατέβηκαν εκ νέου στους δρόμους, εκφράζοντας απογοήτευση για τη ζωή υπό καθεστώς κυρώσεων και προσωπικά παράπονα κατά του ηγέτη τους.

Η συμφωνία κατέρρευσε επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας την οικονομία του Ιράν απομονωμένη και τον ανώτατο ηγέτη εξοργισμένο. «Ο Τραμπ θα πεθάνει και το σώμα του θα γίνει στάχτη και τροφή για σκουλήκια και μυρμήγκια, αλλά η Ισλαμική Δημοκρατία θα συνεχίσει να στέκεται όρθια», είχε δηλώσει, σε χαρακτηριστικό ρητορικό ύφος. Στη σκέψη του, η Αμερική ήταν ο «Μεγάλος Σατανάς», ενώ το Ισραήλ ο «Μικρός Σατανάς», χώρα την οποία είχε δεσμευτεί να καταστρέψει.

Άξονας Αντίστασης και συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, το Ιράν συγκρότησε έναν Άξονα Αντίστασης, ενωμένο κατά της ισραηλινής και αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή. Υπό την ηγεσία του, η Τεχεράνη προμήθευσε τη Ρωσία με ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και χρηματοδότησε τους δύο βασικούς της συμμάχους στην περιοχή, τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, με στόχο το Ισραήλ.

Στήριξε τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και ενθάρρυνε, χρηματοδοτώντας, τις επακόλουθες επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Υποστήριξε επίσης τους Χούθι στην Υεμένη, καθώς και άλλες εξεγερσιακές ομάδες στην περιοχή, προτού εξαπολύσει και ο ίδιος πυραυλικά πλήγματα κατά του Ισραήλ. Όταν όμως το Ισραήλ απάντησε με ακρίβεια και αποφασιστικότητα που βασιζόταν σε πολυετή σχεδιασμό, ο Αλί Χαμενεΐ φάνηκε ξαφνικά να μην έχει απαντήσεις.

Η οργισμένη ρητορική παρέμενε, ωστόσο η εικόνα του άτρωτου ηγέτη έδειχνε να έχει κλονιστεί και η απόλυτη αυτοπεποίθηση που τον χαρακτήριζε δεν φαινόταν πλέον τόσο βέβαιη. Ο κόσμος έχει αλλάξει βαθιά από τότε που ο Αλί Χαμενεΐ ανέλαβε την εξουσία και το ερώτημα του πώς, πότε και από ποιον θα αντικατασταθεί αποκτά τεράστια σημασία, όχι μόνο για το Ιράν, αλλά και για τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο.