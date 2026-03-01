Δυνατές «μάχες» με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και την είσοδο στην τετράδα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό, η ΑΕΚ στο Βόλο με την ομώνυμη ομάδα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Αστέρα και ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Λεωφόρου τον Άρη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16:00 NOVASPORTS PRIME

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τον αποκλεισμό τους από το Champions League έχουν στρέψει την προσοχή τους αποκλειστικά στο πρωτάθλημα που είναι ο μοναδικός στόχος που τους έχει απομείνει και σήμερα από τις Σέρρες θέλουν να κάνουν την αντιπίθεσή τους για να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ορτέγκα και Κλέιτον λόγω περιορισμού των ξένων, ενώ εκτός παραμένει ο Ποντένσε. Από την άλλη ο Πανσερραϊκός, που είναι τελευταίος στη βαθμολογία, δείχνει βελτίωση, με τη νίκη επί του Βόλου και την ισοπαλία στο Περιστέρι και θέλει να κάνει την έκπληξη.

ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ

17:30 COSMOTE SPORT 2

Με περισσότερους από 20.000 φίλους της η ΑΕΚ στο Πανθεσαλλικό Στάδιο αντιμετωπίζει τον Βόλο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 52 βαθμούς και στο +2 από τον Ολυμπιακό και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει εκεί. Ο Μουκουντί είναι τιμωρημένος, για τη Ένωση. Από την άλλη ο Βόλος, χωρίς νίκη στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, καλείται να κάνει την υπέρβαση.

ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

19:00 NOVASPORTS PRIME

Ο ΠΑΟΚ, με 47 βαθμούς σε 21 αγώνες, είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ την περασμένη αγωνιστική δεν έχει περιθώριο για άλλες απώλειες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει στην διάθεσή του τον Ζίβκοβιτς, ενώ Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς έχουν ανεβάσει τους ρυθμούς τους. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Κετζιόρα. Από την άλλη ο Αστέρας που είναι προτελευταίος με 16 βαθμούς, παλεύει για την παραμονή.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ

20:00 COSMOTE SPORT 1

Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη σε ένα παιχνίδι που η νίκη είναι μονόδρομος για την είσοδο στην τετράδα της βαθμολογίας. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει αλλαγές και δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ίνγκασον, Σιώπη, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρα και Πάλμερ-Μπράουν. Αντίθετα υπολογίζει στον Σισοκό. Από την άλλη ο Άρης με νέο τεχνικό τον Μιχάλη Γρηγορίου ψάχνει αντίδραση μετά από τρεις σερί ισοπαλίες.