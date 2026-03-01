Οι αγώνες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (1/3).

Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Βόλο και θα έχουν δίπλα τους περισσότερους από 20.000 οπαδούς τους, οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με τον ουραγό Πανσερραϊκό επίσης εκτός έδρας ενώ οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών

13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Super League 2

15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2

15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Super League

16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Super League

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga

20:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Super League

20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga

20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal