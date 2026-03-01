Οι αγώνες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (1/3).
Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Βόλο και θα έχουν δίπλα τους περισσότερους από 20.000 οπαδούς τους, οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με τον ουραγό Πανσερραϊκό επίσης εκτός έδρας ενώ οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τον Αστέρα Τρίπολης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών
13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga
15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Super League 2
15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2
15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Super League
16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A
16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League
18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga
20:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Super League
20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga
20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal