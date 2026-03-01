Kινητοποίηση σωματείων και φορέων από το Πάρκο Ελευθερίας στην αμερικανική πρεσβεία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 1/3 με αφορμή την επέμβαση στο Ιράν.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν δυνάμεις που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις τρέχουσες πολεμικές εξελίξεις.

​Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκε το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Τεχεράνη, φονιάδες των λαών Αμερικανοί», ενώ το κεντρικό πανό ζητούσε την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν κατά της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνδέονται με τον έλεγχο των αγορών και των ενεργειακών δρόμων στην περιοχή.

​Στο πλαίσιο της κριτικής τους προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι η χρήση της βάσης της Σούδας και άλλων υποδομών εντάσσει τη χώρα στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ζήτησαν την άμεση επιστροφή της ελληνικής φρεγάτας από την Ερυθρά Θάλασσα, την ανάκληση της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία και το κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με αιτήματα για «πλήρη απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους» και συνθήματα αλληλεγγύης προς τον λαό του Ιράν.