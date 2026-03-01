Η Μόσχα παίρνει σαφή θέση απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, με τον Ρώσο πρόεδρο να καταγγέλλει ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας. Η παρέμβαση του Κρεμλίνου έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, επιβεβαιώνοντας τη στενή πολιτική και στρατηγική σχέση Ρωσίας – Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, καταδίκασε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία αποδίδεται σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «κυνική παραβίαση» της ηθικής και του νόμου.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιαν και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν εξέφρασε «τα βαθιά του συλλυπητήρια για τη δολοφονία» του Χαμενεΐ. Στο ίδιο μήνυμα, υπογράμμισε ότι η δολοφονία «πραγματοποιήθηκε με κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν εδώ και χρόνια στενή συμμαχία, με την Τεχεράνη να στηρίζει στρατιωτικά τη Μόσχα. Συγκεκριμένα, το Ιράν έχει παράσχει στη Ρωσία drones και βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ έχει συμβάλει και στη δημιουργία μονάδας παραγωγής drones στο ρωσικό έδαφος, στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί επίσημη τοποθέτηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτη κίνηση» και «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».