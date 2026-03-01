Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στην περιοχή με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον κάλεσε και επιβεβαίωσε «ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν υπήρξε στόχος» πυραύλων.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν άμεση επικοινωνία και ότι όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.
