Ανησυχία επικράτησε στον αγώνα της Καλαμάτας με τη Μαρκό για τα play off της Super League 2, καθώς ο Σεμπά έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε με φορείο, έχοντας δακρύσει.

Στο 20ο λεπτό του αγώνα όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο πάγωσαν καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έπεσε στο χορτάρι. Αμέσως, όπως είναι φυσικό, το ιατρικό επιτελείο πήγε για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες και τελικά αποχώρησε με ασθενοφόρο.

Ο Σεμπά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, με τον ίδιο πάντως να είναι δακρυσμένος καθώς αποχωρούσε καθώς έδειχνε να πονάει πολύ.