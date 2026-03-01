Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει επιπτώσεις και στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ 2026, καθώς το Ιράν απειλεί με αποχή μετά την αμερικανική επίθεση στη χώρα.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν σενάρια για μποϊκοτάζ ευρωπαϊκών ομάδων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τα όσα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και το σχέδιο προσάρτησής της στις ΗΠΑ. Τελικά, όμως, μπορεί να έχουμε εξελίξεις με το Ιράν.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι Ιρανοί σκέφτονται πολύ σοβαρά το να απέχει τελικά η εθνική ομάδα της χώρας τους από το Μουντιάλ 2026, με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, να χαρακτηρίζει «απίθανη» τη συμμετοχή.

Τα τρία παιχνίδια του Ιράν στη φάση των ομίλων θα είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις ΗΠΑ και αυτό κάνει ακόμη πιο περίπλοκα τα πράγματα, με τη FIFA να μην έχει τοποθετηθεί για το θέμα και να περιμένει τις εξελίξεις, με την ελπίδα να κυλήσουν όλα φυσιολογικά.