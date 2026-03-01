Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν έναν νέο πόλεμο εναντίον του Ιράν, με τις εχθροπραξίες να επεκτείνονται και στις χώρες του Κόλπου, με την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή να μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ.

Νεκροί υπάρχουν από όλες τις πλευρές και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει πότε θα σταματήσει η σύγκρουση, ενώ η Τεχεράνη, αν και βαριά λαβωμένη, συνεχίζει τα πλήγματα. Τι, λοιπόν, έχει επιτευχθεί από την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ σε αυτή τη νέα σύγκρουση;

Ο Sagiv Asulin, πρώην ανώτερος αξιωματικός των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και ειδικός σε θέματα Ιράν, μιλώντας στην εφημερίδα The Jerusalem Post, αποκάλεσε το Ιράν δύναμη «στα χαρτιά», αναφέροντας πως στην πραγματικότητα έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα σε όλα τα επίπεδα.

«Βλέπουμε ότι οι Ιρανοί δυσκολεύονται πολύ να πραγματοποιήσουν σημαντικές επιθέσεις, σίγουρα όχι με εκατοντάδες πυραύλους όπως απείλησαν», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα χρειαστούν μερικές ημέρες για να λάβουμε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν πόσο ισχυρό ήταν το χτύπημα και πόσο χάος προκάλεσε στην ιρανική ηγεσία, τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και στον πολιτικό τομέα. Πρόκειται για ένα χτύπημα που θα μελετηθεί στα βιβλία ιστορίας, όχι μόνο από πολιτικούς, αλλά και από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικούς», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, δήλωσε ότι η εκτίμηση πριν από την επίθεση του Σαββάτου ήταν ότι το Ιράν διέθετε μεταξύ 2.500 και 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους και ότι οι μέθοδοι εκτόξευσης αυτών των πυραύλων ποίκιλλαν σε μεγάλο βαθμό.

«Είχαν τα πάντα από όλα – υπόγειους εκτοξευτές, εκτοξευτές σε αποθήκες και κινητούς εκτοξευτές», είπε. «Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, διπλάσια σε έκταση από τη Γερμανία, και αυτή η επιχείρηση θα πάρει χρόνο. Προφανώς, μπορούν ακόμα να πραγματοποιούν επιθέσεις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αλλά και χαρούμενοι».

«Αυτή η κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν απλά τέλεια», σημείωσε. «Κατάφεραν να χτυπήσουν τρία σημεία που ήταν το επίκεντρο της ιρανικής ηγεσίας και εξόντωσαν ολόκληρη την κορυφή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Αυτό αποδεικνύει τον τέλειο συντονισμό μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ – έναν συντονισμό που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των στρατών της σύγχρονης εποχής».

Πόσο θα κρατήσει η σύγκρουση

Αναλύοντας το πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, ο Sagiv Asulin είπε ότι «δεν υπήρχαν εκτιμήσεις ότι αυτό θα διαρκέσει μόνο μία ή δύο ημέρες, οι περισσότεροι μιλούσαν για εβδομάδες και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί».

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι Ιρανοί βρίσκονται σε τέτοια αναταραχή που διαπράττουν «μεγάλα λάθη», όπως επιθέσεις σε τοποθεσίες σε ολόκληρη την περιοχή, γεγονός που πυροδοτεί εντάσεις με τις σουνιτικές χώρες του Κόλπου.

Είπε επίσης ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να μειώσουν την ένταση των χτυπημάτων που δέχονται και ότι δεν υπάρχει σχέδιο για να κερδίσουν τον πόλεμο, εξ ου και οι σποραδικές αλλά τακτικές ριπές πυραύλων που εκτοξεύονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Αν αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ και να τερματίσουμε το ιρανικό καθεστώς – το οποίο αποτελεί ενεργή απειλή, πυρηνική απειλή, απειλή που δεν θα εξαλειφθεί και δεν θα σταματήσει μέχρι να εξαφανιστεί αυτό το καθεστώς από τον κόσμο – και αυτό μας αναγκάζει να μείνουμε σε καταφύγια για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, τότε αξίζει απολύτως τον κόπο», υποστήριξε.

Ακόμη, τόνισε ότι η δολοφονία του Χαμενεΐ – μετά από 30 χρόνια ως ανώτατος ηγέτης της χώρας – είναι το κλειδί για να τερματιστούν οι απειλές μια για πάντα.

«Δεν υπάρχουν πιο ακραίοι παράγοντες από αυτόν και την ομάδα που τον περιβάλλει, και η απομάκρυνσή του συμβολίζει την αρχή του τέλους του καθεστώτος του Αγιατολάχ», είπε.

«Στα μάτια πολλών Ιρανών, είχε σχεδόν θεϊκή υπόσταση, και δεν έχει σημασία ποιος θα τον διαδεχθεί, έχουμε προκαλέσει θανάσιμο πλήγμα στο καθεστώς του Αγιατολάχ, και τώρα εναπόκειται στον ιρανικό λαό – μόλις το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν το έργο τους εκεί – να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και να ανατρέψει το καθεστώς», δήλωσε ο Asulin.