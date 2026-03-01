Τρεις στρατιωτικοί των ΗΠΑ σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, κατά την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, αρκετοί ακόμη στρατιώτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις, ωστόσο βρίσκονται ήδη στη διαδικασία επιστροφής στην ενεργό δράση.

«Οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η αντίδρασή μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ο αμερικανικός στρατός επισημαίνει πως η κατάσταση παραμένει ρευστή και, από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων, πριν περάσουν 24 ώρες από την επίσημη ενημέρωση των συγγενών τους.