Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν οι αρχές, σε πλήγματα που εξαπέλυσε από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τρεις υπήκοοι Πακιστάν, Νεπάλ και Μπανγκλαντές σκοτώθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι, από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, τα Εμιράτα εντόπισαν 165 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 152 καταστράφηκαν, καθώς και δύο πυραύλους κρουζ.

Εξάλλου, “εντοπίστηκαν 541 drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), εκ των οποίων τα 506 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν”, πρόσθεσε το υπουργείο.