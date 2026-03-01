Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στον δεύτερο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο και ο Βασίλης Σπανούλης τον αντικατέστησε με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.

Μετά την εντός έδρας ήττα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, τη Δευτέρα (2/3), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Ρογκαβόπουλος δεν υπολογίζεται.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Μαυροβούνιο, με τον Σπανούλη να προχωρά στην αντικατάστασή του με τον Κακλαμανάκη του Περιστερίου.

Η Εθνική ομάδα, η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο έχουν δύο νίκες και μία ήττα μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, ενώ η Ρουμανία έχει τρεις ήττες.