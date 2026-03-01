Ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άλμα 10% στο πετρέλαιο, με το Μπρεντ να φτάνει στα 80 δολάρια το βαρέλι και αναλυτές να αναφέρουν ότι εύκολα η τιμή μπορεί να αγγίξει και τα 100 δολάρια.

Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο φέτος και έφτασε τα 73 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Ωστόσο, ο πόλεμος και κυρίως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να αυξήσουν κι άλλο την τιμή του πετρελαίου.

«Ενώ οι στρατιωτικές επιθέσεις από μόνες τους στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου, ο βασικός παράγοντας εδώ είναι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Ajay Parmar, διευθυντής ενέργειας και διύλισης στην ICIS.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τα πλοία να μην διέρχονται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό όμως, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Στενού.

«Αναμένουμε ότι οι τιμές θα ανοίξουν (μετά το Σαββατοκύριακο) πολύ πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και ίσως ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο αν δούμε μια παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του Στενού», δήλωσε ο Parmar.

Αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές υποδομές για την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ, η καθαρή επίπτωση από το κλείσιμό του θα ήταν η απώλεια 8 έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από την προμήθεια αργού πετρελαίου.

Η Rystad αναμένει ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 20 δολάρια, φτάνοντας τα 92 δολάρια το βαρέλι, όταν ανοίξουν οι αγορές.

Επίσης, νωρίτερα οι Financial Times έγραψαν ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, παρά την έναρξη της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν και τα αντίποινα από την Τεχεράνη.

Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος στους FT όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να αποτρέψει μια απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής προειδοποίησαν την Ουάσινγκτον ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με την αναλύτρια της RBC Helima Croft. Οι αναλυτές της Barclays ανέφεραν επίσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια.

Η ομάδα παραγωγών πετρελαίου OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) από τον Απρίλιο, μια μέτρια αύξηση που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.