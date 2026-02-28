Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας άμεση αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και έντονη ανησυχία στις αγορές ενέργειας. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των αρχών.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης μετέδωσε ηχητικό μήνυμα προς όλα τα πλοία, ανακοινώνοντας ότι «όλοι οι ναυτικοί που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απαγορεύεται» και ότι «κανένα πλοίο, με κανέναν τρόπο, δεν επιτρέπεται να περνά», με την ανακοίνωση να προκαλεί αντιδράσεις στη ναυτιλιακή αγορά και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τη MarineTraffic, μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων έχει αγκυροβολήσει σε ασφαλή απόσταση βορειοδυτικά και νότια των Στενών, ενώ περιορισμένος αριθμός συνεχίζει τη διέλευση. Η εικόνα αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών, καθώς πρόκειται για κρίσιμο πέρασμα του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Κρίσιμη αρτηρία για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ, πλάτους μόλις 21 μιλίων, αποτελούν «σημείο συμφόρησης» για περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής. Από εκεί διέρχεται σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και πλήρης και μακροχρόνιος αποκλεισμός θεωρείται δύσκολος. Το Ιράν θα έπρεπε να διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής, ενώ μια τέτοια κίνηση θα στερούσε από το ίδιο σημαντικά έσοδα, δεδομένου ότι περίπου το ήμισυ των κρατικών εσόδων προέρχεται από τις εξαγωγές αργού.

Σύμφωνα με τον OPEC, το Ιράν παράγει κατά μέσο όρο 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, παραμένοντας ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός διεθνώς, παρά τις κυρώσεις. Για την παράκαμψή τους χρησιμοποιεί «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, διαθέτοντας το πετρέλαιο με σημαντικές εκπτώσεις.

Επαφές με ελληνόκτητα πλοία από το Λιμενικό

Νωρίτερα το Λιμενικό Σώμα επικοινώνησε με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και να τους παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες.

Παράλληλα, εστάλησαν λεπτομερείς συστάσεις προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για:

αυξημένη επιτήρηση και ενίσχυση φυλακών,

περιορισμό μη απαραίτητου προσωπικού στα ανώτερα καταστρώματα, έλεγχο και διασφάλιση υδατοστεγανότητας,

διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε 24ωρη βάση τις εξελίξεις και διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα υπό ελληνική σημαία πλοία.