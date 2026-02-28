Σοκ και έκπληξη επικρατεί στο Ντουμπάι από την επίθεση που εξαπέλυσε το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν, ως ανταπόκριση στις επιθέσεις που δέχτηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ, οι οποίες άφησαν τουλάχιστον 200 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες.

Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ντουμπάι, η πολυτελής και σύγχρονη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έγινε το επίκεντρο μιας σειράς επιθέσεων με πυραύλους και drone, μεταξύ των οποίων το ξενοδοχείο Palm Jumeirah και το εμβληματικό Burj Khalifa. Σε μερικές περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Κανείς δεν περίμενε ότι το Ιράν θα επιτεθεί στο Ντουμπάι και οι Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί, οι οποίοι μίλησαν στο Newsbeast το χαρακτηρίζουν ως «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», καθώς θεωρούσαν ένα τέτοιο σενάριο πολύ μακρινό, σχεδόν ανύπαρκτο.

Τα Εμιράτα και ειδικά το Ντουμπάι έχουν προμηθευτεί εδώ και τρία χρόνια το σύστημα «Iron Dome» από το Ισραήλ, προκειμένου να αναχαιτίζουν πυραύλους, και στις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις που δέχθηκαν το σύστημα λειτούργησε: Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και θραύσματα έπεφταν μέσα στην πόλη.

Ο εναέριος χώρος έχει κλείσει, οι πτήσεις έχουν ματαιωθεί, όμως οι Έλληνες του Ντουμπάι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόξενο και το προξενείο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επαναπατρισμού σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί και υπάρξει κλιμάκωση με διάρκεια.

Όπως μεταφέρθηκε από άτομα της ελληνικής κοινότητας του Ντουμπάι στο Newsbeast, συζητείται το σενάριο να μπει εμβόλιμα μία πτήση για να επιστρέψουν όσοι επιθυμούν στην Ελλάδα, κάτι που θα κριθεί στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με το αν θα υπάρξει συνέχεια και φόβος για χειρότερα, πιο μεγάλα χτυπήματα.

Υπάρχει έντονη αγωνία, κυρίως γιατί κανείς δεν πίστευε ότι το Ιράν θα έφτανε στο σημείο να επιτεθεί στο Ντουμπάι, μία περιοχή που συγκεντρώνει έντονη επιχειρηματικότητα και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για όλον τον κόσμο και μία περιοχή η οποία δεν έχει καμία σχέση με αμερικανικά στρατεύματα ή βάσεις που φιλοξενούν Αμερικανούς.