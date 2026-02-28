Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς το Ιράν και οι αντίπαλοί του στην περιοχή αντέδρασαν με επιθέσεις και στρατιωτικά πλήγματα που έπληξαν τόσο στρατηγικούς στόχους όσο και κατοικημένες περιοχές. Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ντουμπάι, η πολυτελής και σύγχρονη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έγινε το επίκεντρο μιας σειράς επιθέσεων με πυραύλους και drone. Οι ισχυρισμοί για τις επιθέσεις περιλαμβάνουν εκρήξεις σε διάσημες περιοχές, όπως το Palm Jumeirah και το Burj Khalifa, και εκκενώσεις κτιρίων. Σε μερικές περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Η επιχείρηση αυτή, αν και έχει προκαλέσει πανικό, φαίνεται να στοχεύει στο να αναδείξει την αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή. Μετά τις στρατηγικές επιθέσεις, οι πολίτες παρακολουθούν την κατάσταση με ανησυχία, ενώ το διεθνές κοινό παραμένει σε επιφυλακή για τις αντιδράσεις και τις συνέπειες. Τα βίντεο που καταγράφονται και διαδίδονται μέσω των social media αποκαλύπτουν τη ζωντανή εικόνα των γεγονότων και εντείνουν την ένταση. Στη συνέχεια, παρακολουθήστε αναλυτικά τα σημεία που χτυπήθηκαν στο Ντουμπάι, πώς πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις και τα αποτελέσματα αυτών.

Palm Jumeirah – Fairmont The Palm (ξενοδοχείο)

Στο Palm Jumeirah, τη διάσημη τεχνητή νησίδα του Ντουμπάι, σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont The Palm. Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για να ελεγχθεί η φωτιά και να μεταφερθούν οι τραυματίες σε νοσοκομείο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το ξενοδοχείο δέχτηκε άμεσο πλήγμα από πύραυλο ή drone ή αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση θραυσμάτων από ιρανικές επιθέσεις που αναχαιτίστηκαν από αντιαεροπορικά. (washingtonpost.com)

Absolutely INSANE.



Iranian drones just struck a very popular Fairmont The Palm hotel in Dubai, UAE. pic.twitter.com/FjLF0SR0QZ — Bull Theory (@BullTheoryio) February 28, 2026

Περιοχή κοντά στο Burj Khalifa

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, στην ευρύτερη περιοχή του Burj Khalifa — του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο — κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν λάμψεις και μαύρο καπνό κοντά στο κεντρικό τμήμα του Ντουμπάι. Υπάρχουν αναφορές σε εκκένωση του κτιρίου και αναφορές κατοίκων-επισκεπτών για δυνατούς θορύβους. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για άμεση ζημιά στο ίδιο το κτίριο.

🇦🇪 Smoke columns are rising near the Burj Khalifa in the United Arab Emirates following a strike by an Iranian suicide bomber.#UAE #BurjKhalifa #WorldWar3 #Iran pic.twitter.com/Yngh4XR8oo — Last 24 Hours In Geopolitics (@last_24hour_geo) February 28, 2026

Κατοικημένες περιοχές του Ντουμπάι και γενικότερα στιγμές πανικού

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναφέρθηκαν ήχοι εκρήξεων και θραύσματα που έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας πανικό, εκκενώσεις κτιρίων και αναστάτωση στο κέντρο της πόλης. Οι αρχές των ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν κύματα ιρανικών πυραύλων και drones, με αποτέλεσμα κάποια θραύσματα να πέσουν σε κατοικημένες ζώνες, χωρίς προς το παρόν να έχουν αναφερθεί επιπλέον σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι σε αυτές τις συνοικίες.

Ντουμπάι Airport και ευρύτερη περιοχή

Μέσα στην ημέρα, υπήρξε αναφορά σε καθυστερήσεις και αναστολή λειτουργίας πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς πολλοί επιβάτες είδαν εκρήξεις να ακούγονται στον ουρανό και οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική διακοπή πτήσεων για λόγους ασφαλείας. Δεν επιβεβαιώθηκε άμεση ζημιά στο αεροδρόμιο, αλλά το κλίμα ήταν πολύ τεταμένο με εκκενώσεις και περιορισμούς πρόσβασης.

Κατάσταση θυμάτων και υλικές ζημιές

Τραυματίες: Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στη Fairmont The Palm σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. (washingtonpost.com)

Θάνατοι: Υπάρχει αναφορά για τουλάχιστον έναν τραυματία που αργότερα υπέκυψε (εργαζόμενο σε κατοικημένη περιοχή απέξω από το ξενοδοχείο Fairmont) — αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως ακόμα από επίσημες πηγές.

Ζημιές: Υπάρχουν εκτεταμένες εικόνες καπνού, φωτιάς και υλικών ζημιών στο Palm Jumeirah, ενώ σε άλλες περιοχές του Ντουμπάι αναφέρθηκαν πτώσεις θραυσμάτων και ελαφρές υλικές ζημιές.