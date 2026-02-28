Σε ισχύ τέθηκαν έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας στη Σούδα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Τις προηγούμενες ημέρες στη βάση της Σούδας είχε καταπλεύσει για ανεφοδιασμό στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης των ΗΠΑ (Naval Support Activity) το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο το οποίο και απέπλευσε την Πέμπτη.

Η βάση της Σούδας φιλοξενεί αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με προσωπικό, υλικά, γραφεία και πυρομαχικά και είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας καθώς από εκεί οι Αμερικανοί μπορούν να ελέγχουν χώρους της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς Θάλασσας.

Υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις διευκόλυνσης λειτουργίας. Η πρώτη εγκατάσταση είναι η αεροπορική βάση που βρίσκεται στο χωριό Μουζουράς – βορειοανατολικά του αεροδρομίου Χανίων. Η δεύτερη βάση είναι η ναυτική βάση στο Μαράθι που βρίσκονται όλα τα πολεμικά πλοία των συμμάχων.

Ιράν: Όλες οι βάσεις εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί επισημαίνει ότι «όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», ενώ τονίζεται ότι το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».

Η επιστολή αποδίδει στην Ουάσινγκτον και το Ισραήλ πλήρη ευθύνη σημειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν πλήρη και άμεση ευθύνη για όλες τις επακόλουθες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κλιμάκωσης προκύψει από τις παράνομες ενέργειές τους».

Αναφερόμενο στις επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το Ιράν κάνει λόγο για «σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες αυτής της ένοπλης επιθετικότητας για την περιφερειακή καθώς και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» και υπενθυμίζει «τη βασική ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση σε απάντηση αυτής της παραβίασης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που απορρέει από την κατάφωρη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος κατά του Ιράν».

Το Ιράν «καλεί επειγόντως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να συγκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις πράξεις επιθετικότητας των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος, την παραβίαση της ειρήνης που συνιστά πραγματική και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και να λάβουν τα αναγκαία και άμεσα μέτρα για να τερματιστεί αυτή η παράνομη χρήση βίας και να διασφαλιστεί η λογοδοσία».

Η Τεχεράνη καλεί «όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών που φέρουν ευθύνη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την πράξη επιθετικότητας και να αναλάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, καθώς αναμφίβολα συνιστά πρωτοφανή απειλή για την περιφερειακή καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».