Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (1/3) τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τον Φρανσίσκο Ορτέγα, τον Κλέιτον και τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Το κεφάλαιο Ευρώπη έκλεισε για τους «ερυθρόλευκους» μετά τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν και στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στο πρωτάθλημα, η κατάκτηση του οποίου αποτελεί τον μεγάλο στόχο.

Οι Πειραιώτες είναι στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και έχουν μπροστά τους το ματς με τους Σερραίους, οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται με την προπόνηση του Σαββάτου (28/2).

Μετά το τέλος της, ο Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Ορτέγα και Κλέιτον για τον περιορισμό των θέσεων στους ξένους, όπως και ο Ποντένσε που έχει ενοχλήσεις.

Αναλυτικά, στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.