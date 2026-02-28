Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου δήλωσε πως από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή. Τόνισε δε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές προς τούτο.

«Ηδη από το πρωί είμαστε σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους. Μέλημα μας οι Έλληνες που βρίσκονται στις περιοχές. Καλώ τους Ελληνες πολίτες στις περιοχές αυτές, να είναι σε ασφαλή τόπο. Υπάρχει ήδη έτοιμο πλάνο από το υπουργείο Εξωτερικών για εκκένωση περιοχής εφόσον χρειαστεί. Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι σε επαφή με τα πλοία με ελληνική σημαία που είναι στο περσικό κόλπο. Η ελληνική πολιτεία και σε αυτήν την περίπτωση θα κρατήσει στάση αρχής».