Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και ακόμη επτά τραυματίστηκαν σε «συμβάν» που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που έχει την ευθύνη διαχείρισης της εγκατάστασης τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν.https://www.newsbeast.gr/tag/iran
BREAKING 🚨🇦🇪🇮🇷: Video shows damage inside Dubai International Airport passenger terminal after Iranian drone attack injures four people. Dubai Airports confirms emergency teams activated in coordination with authorities.#Dubai #Iran pic.twitter.com/kAyPmodSlE— Global Flash Alert (@GlobalFlashHQ) February 28, 2026