Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία του, με πάνω από 200 μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν περίπου 500 στόχους στο έδαφος του Ιράν, σε μια συντονισμένη επιχείρηση που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τις IDF, από τα πλήγματα καταστράφηκαν «δεκάδες ιρανικά ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα», στοχεύοντας τον πυρήνα των ικανοτήτων αεράμυνας της Τεχεράνης.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους στόχους ήταν και τοποθεσίες όπου, κατά τις ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες, βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα αυτών των χτυπημάτων «δεν είναι ακόμη σαφή». Η δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιχείρηση να είχε και σαφώς αποκεφαλιστικό χαρακτήρα, με στόχο την κορυφή της ιρανικής πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «απέκρουσαν εκατοντάδες επιθέσεις» με ιρανικούς πυραύλους και drones, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για αμερικανικές απώλειες ή τραυματισμούς. Οι ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίστηκαν «ελάχιστες» και –σύμφωνα με την ανακοίνωση– δεν επηρέασαν τη δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Η CENTCOM ανέφερε ότι η δική της επιχείρηση, που ξεκίνησε το πρωί, είχε ως στόχο «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αεροπορικής άμυνας, βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drone, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια», με χρήση όπλων ακριβείας από αέρα, ξηρά και θάλασσα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη χρήση, για πρώτη φορά σε μάχη, «χαμηλού κόστους drone μιας χρήσης» από την Task Force Scorpion Strike, στοιχείο που καταδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των φθηνών, αναλώσιμων UAV στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Τι λένε επίσημα οι IDF ότι χτύπησαν στο Ιράν

Οι IDF συνοδεύουν την ανακοίνωσή τους με βίντεο από κάμερες υπέρυθρης και θερμικής απεικόνισης, στο οποίο προβάλλουν τη στοχοποίηση και καταστροφή ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων και αμυντικών συστημάτων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι: Χτύπησαν εκτοξευτές πυραύλων σε «βασικές στρατηγικές θέσεις», οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, ήταν έτοιμοι να εκτοξεύσουν πυραύλους προς το Ισραήλ, με τα πλάνα να δείχνουν τη διαδικασία εκτόξευσης να διακόπτεται από έκρηξη.

Κατέστρεψαν ένα προηγμένο σύστημα αεράμυνας, το οποίο, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποτελούσε σοβαρή απειλή για μελλοντικές ισραηλινές επιχειρήσεις, καθώς προστάτευε κρίσιμες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Στόχευσαν επίσης εγκαταστάσεις που συνδέονται με ανώτατους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν την ικανότητα της Τεχεράνης να σχεδιάζει και να εκτελεί επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ.

Η ισραηλινή πλευρά παρουσιάζει την επιχείρηση ως προληπτικό πλήγμα, με σκοπό –όπως υποστηρίζει– να εμποδίσει την ενεργοποίηση ιρανικών όπλων και να μειώσει τη στρατηγική ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να απαντήσει σε μια μελλοντική σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την κλιμάκωση, με δυτικές πρωτεύουσες να εμφανίζονται πιο ανεκτικές στα ισραηλινά επιχειρήματα περί «αυτοάμυνας», ενώ χώρες της περιοχής και σύμμαχοι του Ιράν προειδοποιούν για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.