Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται καθώς οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την πραγματοποίηση στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν στις πρώτες ώρες της 28ης Φεβρουαρίου 2026.

Η επίθεση θεωρείται από τις πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά του Ιράν τα τελευταία χρόνια, με στόχο στρατηγικούς στόχους που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Το IDF μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο που τεκμηριώνει τις επιθέσεις, προσφέροντας μια οπτική αναπαράσταση των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων.

⭕️The IDF completed a broad strike on strategic defense systems of the Iranian regime.



The IDF struck multiple strategic aerial defense systems, including an advanced SA-65 system in the Kermanshah area of western Iran. pic.twitter.com/p3UI3aB50y — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Οι στόχοι που «χτυπήθηκαν» και οι ισχυρισμοί του Ισραήλ

Σύμφωνα με το υλικό που δημοσίευσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, το βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει τη χρήση υπέρυθρων και θερμικών εικόνων για να αποτυπωθεί η καταστροφή πυραυλικών εκτοξευτών και στρατηγικών αμυντικών συστημάτων στο Ιράν.

Εκτοξευτές Πυραύλων: O IDF ισχυρίζεται ότι εντόπισε και χτύπησε εκτοξευτές πυραύλων που βρίσκονταν σε βασικές στρατηγικές θέσεις. Στο βίντεο, απεικονίζονται εκτοξευτές πυραύλων που προετοιμάζονται να εκτοξευθούν προς το Ισραήλ. Η ισραηλινή στρατιωτική περιγραφή αναφέρει ότι οι εκτοξευτές, οι οποίοι φαινόταν να ήταν έτοιμοι για βολή, χτυπήθηκαν προληπτικά πριν μπορέσουν να εκτοξεύσουν τους πυραύλους. Το βίντεο δείχνει τη διαδικασία εκτόξευσης να ανακόπτεται από μια έκρηξη που συνοδεύεται από λάμψη, υποδηλώνοντας την καταστροφή των εκτοξευτών. Στρατηγικά Αμυντικά Συστήματα: Ένας άλλος σημαντικός στόχος, σύμφωνα με τις ισχυρισμούς του Ισραήλ, ήταν ένα προηγμένο σύστημα αεράμυνας, το οποίο εντοπίστηκε και καταστράφηκε από το Ισραήλ. Το IDF αναφέρει ότι το σύστημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη στρατηγική αεράμυνα του Ισραήλ, καθώς προστατεύει τις ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις από ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα. Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Στόχοι: Αν και το βίντεο επικεντρώνεται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, το IDF υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν και πολιτικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση περιλάμβανε στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με ανώτατους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους. Αυτά τα πλήγματα, σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, στοχεύουν στη διακοπή της ικανότητας του Ιράν να αναπτύξει στρατιωτικά σχέδια που ενδέχεται να απειλήσουν το Ισραήλ. Εκρήξεις και Θερμικές Εικόνες: Η χρήση θερμικών εικόνων και υπέρυθρων καμερών δίνει στον θεατή την αίσθηση της ακριβούς στοχοποίησης των ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Οι εικόνες από το βίντεο αποτυπώνουν τις εκρήξεις και τις λάμψεις που προκλήθηκαν από τα πλήγματα, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ισχυρισμοί και στρατηγική του Ισραήλ

Η στρατηγική του Ισραήλ, όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις του IDF, είναι προληπτική και στόχος της είναι να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική απειλή. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι πλήγματα έγιναν πριν οι ιρανικές δυνάμεις προλάβουν να ενεργοποιήσουν τα όπλα τους, αποφεύγοντας έτσι την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

🎥WATCH: Soldiers of the Iranian terror regime were struck while arming missile launchers aimed toward Israel. pic.twitter.com/nG64x2fnuU — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Οι αξιωματούχοι του Ισραήλ επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις ήταν απαραίτητες για την προστασία της χώρας τους και ότι, μέσω αυτών, κατάφεραν να μειώσουν τη στρατηγική ικανότητα του Ιράν να απαντήσει στρατιωτικά σε οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση στην περιοχή.

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις. Μέχρι στιγμής, η Δύση φέρεται να έχει εκφράσει υποστήριξη για την προληπτική δράση του Ισραήλ, ενώ οι χώρες της Μέσης Ανατολής επισημαίνουν τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν καταδικάζει έντονα την ισραηλινή επίθεση και προειδοποιεί για αντιποίνια, ενώ οι ηγεσίες της Ρωσίας και της Κίνας εκφράζουν ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας.

Το βίντεο που δημοσίευσε το IDF ενισχύει την αφήγηση του Ισραήλ ότι εκτέλεσε ένα προληπτικό πλήγμα εναντίον στρατηγικών στόχων του Ιράν για να αποτρέψει μια άμεση στρατιωτική απειλή. Αν και το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες αυτών των πλήγματων, το IDF συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η δράση του ήταν απαραίτητη για την ασφάλεια του Ισραήλ, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυξανόμενη ανησυχία.