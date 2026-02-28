Βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη βρίσκονται «στον αέρα» στη Μέση Ανατολή για αμυντικούς σκοπούς, επιβεβαίωσε ο Κιρ Στάρμερ μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σε δήλωσή του από τη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι βρετανικά αεροσκάφη «βρίσκονται σήμερα στον αέρα» στη Μέση Ανατολή «ως μέρος συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων για την προστασία των πολιτών μας, των συμφερόντων μας και των συμμάχων μας».

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων. Επίσης, δεν χρησιμοποιήθηκαν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις – συμπεριλαμβανομένης της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία – για την εκτόξευση των αμερικανικών πληγμάτων.