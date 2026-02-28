Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε τα γεγονότα που, όπως ισχυρίστηκε, τον οδήγησαν στην απόφαση για την επίθεση κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωκε πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ιρανοί «πλησίαζαν σε συμφωνία και στη συνέχεια υποχωρούσαν ξανά και ξανά», προσθέτοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως «δεν ήθελαν ουσιαστικά μια συμφωνία».

Όπως είπε, είχε αρχίσει να προετοιμάζει ομιλία από την προηγούμενη ημέρα και ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παραθέσουν όλες τις επιθέσεις που, κατά τον ίδιο, είχε πραγματοποιήσει το Ιράν διεθνώς τα τελευταία 25 χρόνια. «Σχεδόν κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό. Ανατίναζαν κάτι ή σκότωναν κάποιον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου», το Ιράν «θα είχε ήδη πυρηνικό όπλο».

Αναφερόμενος στις επαφές του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι είχαν «καλή συνομιλία» και ότι «βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», υπονοώντας στενό συντονισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.

Όσον αφορά την εξέλιξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ τόνισε ότι διαθέτει «πολλές επιλογές εξόδου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε είτε να παρατείνει την επιχείρηση για να «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, προειδοποιώντας το Ιράν ότι οποιαδήποτε επανεκκίνηση του πυρηνικού του προγράμματος θα οδηγήσει σε νέα αντιπαράθεση. Σε κάθε περίπτωση, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει από αυτή την επίθεση».