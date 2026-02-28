Σε μια βαρυσήμαντη παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας «X», ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πήρε σαφή θέση υπέρ των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι είναι δίκαιο να δοθεί στον ιρανικό λαό η ευκαιρία να απαλλαγεί από ένα τρομοκρατικό καθεστώς.

Ο Ουκρανός ηγέτης συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια της πατρίδας του με τις στρατιωτικές εξελίξεις στον Κόλπο, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη επέλεξε να γίνει συνένοχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, τροφοδοτώντας τη ρωσική πολεμική μηχανή με χιλιάδες drones τύπου Shahed και κρίσιμες πολεμικές τεχνολογίες.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι αποκάλυψε το μέγεθος της ιρανικής εμπλοκής στον πόλεμο της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 drones ιρανικής κατασκευής εναντίον του ουκρανικού λαού και των υποδομών της χώρας. Με βάση αυτή την εμπειρία, χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση ως μια αναγκαία εγγύηση ασφάλειας για όλα τα έθνη που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία που πηγάζει από το Ιράν, ενώ εξήρε την αποφασιστική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική αποφασιστικότητα είναι ο παράγοντας που αποδυναμώνει τους παγκόσμιους εγκληματίες, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα που πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τη Μόσχα.

Στην ανάρτησή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής και στην αποτροπή της επέκτασης του πολέμου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Μέση Ανατολή θα καταστεί τελικά πιο ασφαλής και σταθερή περιοχή. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κάθε πράξη κακού και επιθετικότητας εναντίον γειτόνων συναντά τελικά μια δίκαιη απάντηση, ακόμη και αν η στιγμή αυτής της απάντησης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την πλήρη ετοιμότητα της Ουκρανίας να συνδράμει κάθε έθνος ώστε να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η ασφάλεια παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή θα μειώνεται η ισχύς των τρομοκρατικών καθεστώτων.

Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύεται ως μια πλήρης ταύτιση του Κιέβου με τη στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την ανατροπή των ισορροπιών στην Τεχεράνη, με την ελπίδα ότι η αποδυνάμωση του Ιράν θα επιφέρει ένα καίριο πλήγμα και στην πολεμική ισχύ της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό μέτωπο.