Μαθητές και εκπαιδευτικοί από 27 λύκεια της Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» με στόχο να γνωρίσουν μέσω προσομοίωσης τη λειτουργία του θεσμού.

Το πρόγραμμα EPAS Junior Days στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων στην αξία της συμμετοχής στην πολιτική.

Μαθητές με πείρα από αντίστοιχες διαδικασίες προσέρχονται για να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Το ενδιαφέρον συμμετοχής από τα σχολεία όλης της χώρας μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σύμφωνα με τον επικεφαλής της δράσης επιδιώκεται να συμμετέχουν λιγότερο προνομιούχες περιοχές της χώρας.