Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών κακοποιών».

«Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους IRGC, το στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς».

«Όπως είπα χθες το βράδυ, ”τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!” Ας ελπίσουμε ότι το IRGC και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχουν, σε μία μόνο μέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και, μάλιστα, εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβιστικές επιθέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».