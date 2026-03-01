Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το Σάββατο ότι υπάρχουν «κάποιοι καλοί υποψήφιοι» που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν, μετά την ανακοίνωσή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών επιδρομών.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, όταν ρωτήθηκε ποιος πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο στην Τεχεράνη, απάντησε: «Ξέρω ακριβώς ποιος, αλλά δεν μπορώ να σας το πω».

Όταν πιέστηκε να πει αν υπάρχει κάποιος στο Ιράν που θα ήθελε να ηγηθεί της χώρας, ο κ. Τραμπ είπε, «Ναι, νομίζω πως ναι. Υπάρχουν κάποιοι καλοί υποψήφιοι».

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα που είχε κατά νου.