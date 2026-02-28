Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο χτύπησε σήμερα την «καρδιά» των αερομεταφορών του Κουβέιτ, όταν ένα ιρανικό drone έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας, τραυματίζοντας εργαζόμενους και προκαλώντας ζημιές στον επιβατικό τερματικό σταθμό.

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι ο στόχος ήταν ο Τερματικός 1 (T1), κάνοντας λόγο για «ελαφρούς τραυματισμούς» προσωπικού και «περιορισμένες υλικές ζημιές», την ώρα που βίντεο από το σημείο δείχνουν καπνούς, σπασμένα τμήματα και επιβάτες να τρέχουν μέσα στους διαδρόμους.

Το πλήγμα εντάσσεται στο κύμα ιρανικών πυραυλικών και drone επιθέσεων σε απάντηση στα συντονισμένα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, με το Κουβέιτ να βρίσκεται για πρώτη φορά τόσο άμεσα στο επίκεντρο.

Video footage shows the moments immediately after the drone strike on Kuwait International Airport with passengers and airport staff rushing through terminal corridors.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, εκτός από το πολιτικό αεροδρόμιο, στο στόχαστρο φέρεται να βρέθηκε και η αεροπορική βάση Ali Al Salem, όπου σταθμεύουν ξένες δυνάμεις, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο η σύγκρουση να επεκταθεί σε κρίσιμες στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές σε όλη την περιοχή.

Οι αρχές του Κουβέιτ ενεργοποίησαν άμεσα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, σφράγισαν την πληγείσα ζώνη του τερματικού και προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας, ενώ επιβάτες και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τα πιο εκτεθειμένα σημεία. Παράλληλα, καταγράφηκαν σοβαρές διαταραχές στις αεροπορικές συνδέσεις, με αναστολές πτήσεων και αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν προσωρινές αλλαγές δρομολογίων προς και από το Κουβέιτ, στον απόηχο ενός χτυπήματος που έδειξε πόσο ευάλωτες είναι ακόμη και οι πιο αυστηρά φυλασσόμενες πολιτικές υποδομές.