Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από το αμερικανικό δίκτυο NBC News αν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ή αν πιστεύει ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, απαντά: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό, αλλά η φήμη είναι, και η πληροφορία λέει, ότι έχει σκοτωθεί».

Σχετικά με την αντίδρασή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει: «Έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Έχει σκοτώσει πολλούς, πολλούς ανθρώπους. Έχει καταστρέψει πολλές ζωές. Έχει καταστρέψει πολλές οικογένειες, και κατέστρεψε μια χώρα».

Όσον αφορά το πώς και πότε θα λάβει επιβεβαίωση για τον υποτιθέμενο θάνατο, ο Τραμπ απαντά:

«Λοιπόν, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, πέρα από αυτούς, και αισθανόμαστε σίγουροι, αισθανόμαστε – αισθανόμαστε ότι αυτή είναι η σωστή πληροφορία».