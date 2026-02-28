Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε τρομερή κατάσταση και το απέδειξε στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου καθώς με άλμα στα 6,17μ. συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και έκανε τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στέλνει μηνύματα προς όλους με το εντυπωσιακό άλμα που έκανε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Καραλής άρχισε από τα 5,70μ. και τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 5,90μ., για να ανέβει στη συνέχεια στα 6,07μ., κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν έμεινε εκεί, όμως, αλλά αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη στα 6,17μ., ύψος που πέρασε με τη 2η προσπάθεια.

Αυτό σημαίνει πως ο Καραλής έχει, πλέον, την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις που είναι και ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με άλμα στα 6,30μ.