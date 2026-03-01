Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν – στην οποία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς των ΗΠΑ: «Θα σας σκοτώσουμε».

«Εάν σκοτώνετε ή απειλείτε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο – όπως έκανε το Ιράν – τότε θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν θα ανεχθούμε ισχυρούς πυραύλους να στοχεύουν Αμερικανούς. Αυτοί οι πύραυλοι θα καταστραφούν, μαζί με την παραγωγή πυραύλων του Ιράν. Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό θα καταστραφεί. Και, όπως έλεγε πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεκίνησαν αυτήν την σύγκρουση, αλλά εμείς θα την τελειώσουμε», συμπλήρωσε.