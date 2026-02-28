Η Τουρκία απέρριψε κατηγορηματικά ισχυρισμούς ότι επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της για αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ παράλληλα προχώρησε στη σύλληψη δύο δημοσιογράφων κοντά σε αεροπορική βάση με αμερικανικές δυνάμεις.

Η τουρκική κυβέρνηση χαρακτήρισε «πλήρως αβάσιμους» τους ισχυρισμούς στα social media περί εμπλοκής της στις πρόσφατες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι αποσκοπούν στη διάδοση παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Τουρκία δεν επιτρέπει ποτέ τη χρήση του εναέριου, χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τρίτων χωρών, εκτός εάν υπακούει σε εθνικές απαιτήσεις ασφαλείας υπό αυστηρή εποπτεία.

Η Άγκυρα υπενθυμίζει ότι τέτοιες εξαιρέσεις εξετάζονται μόνο βάσει των βασικών αρχών της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της και καλεί τους πολίτες να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές πληροφόρησης.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας:

«Η βάση των ισχυρισμών στα social media σχετικά με την επίθεση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν επιτρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος, η ξηρά ή τα ύδατά της για επιθέσεις εναντίον τρίτων χωρών. Η Τουρκία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη χρήση του εναέριου χώρου της για τέτοιες επιθέσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου διεξάγονται επιχειρήσεις κοντά στα σύνορά μας, η Τουρκία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον εναέριο χώρο της. Επιπλέον, η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ τέτοιες συκοφαντίες εναντίον της να γίνουν ανεκτές. Καλούμε το κοινό να εμπιστεύεται μόνο τις επίσημες δηλώσεις και όχι φήμες από μη επαληθευμένες πηγές.»

Συλλήψεις δημοσιογράφων στο Ιντζιρλίκ

Σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν χθες, 28 Φεβρουαρίου 2026, μετά από ζωντανή μετάδοση κοντά στην αεροπορική βάση Incirlik, που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις. Οι αρχές τους κατηγορούν για παραβίαση περιοχών ασφαλείας και πιθανή διακίνηση ευαίσθητων πληροφοριών εν μέσω των εντάσεων για τον εναέριο χώρο. Η υπόθεση ενημερώθηκε πρόσφατα, με τις συλλήψεις να συνδέονται άμεσα με την αυξημένη εγρήγορση γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως μετά τις διεθνείς κατηγορίες για πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων, με φήμες να κάνουν λόγο για χρήση τουρκικού εναέριου χώρου από μαχητικά αεροσκάφη. Η Τουρκία, διατηρώντας ουδέτερη στάση, επιμένει στην κυριαρχία του χώρου της και αποκλείει οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ οι συλλήψεις δημοσιογράφων υπογραμμίζουν την ευαισθησία της Άγκυρας σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, διεθνή μέσα αναφέρουν ότι οι δημοσιογράφοι κρατούνται για ανάκριση, χωρίς ακόμη να έχει αποφασιστεί η τύχη τους.