Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, βυθίζοντας την περιοχή της Μέσης Ανατολής σε αναταραχή, καθώς η Τεχεράνη ανταποδίδει τα πυρά. Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και η Ιορδανία, έχουν γίνει στόχος επιθέσεων μετά τις επιθέσεις που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ το Σάββατο το πρωί.

Αυτό οδήγησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου στην περιοχή, με τις παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο παγκοσμίως, να αναστέλλει όλες τις πτήσεις.

Επιβεβαιώνοντας τις επιθέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» με στόχο την «εξάλειψη των άμεσων απειλών από το ιρανικό καθεστώς», συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το καθεστώς «μια ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων», προσθέτοντας ότι «οι απειλητικές δραστηριότητές του θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ΗΠΑ, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο».

Ποιες χώρες έχουν στοχοποιηθεί;

Απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται το Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι στοχεύει όλες τις ισραηλινές και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή με τοποθεσίες να έχουν πληγεί «από τα ισχυρά χτυπήματα των ιρανικών πυραύλων».

«Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να νικηθεί οριστικά ο εχθρός», ανέφερε.

Σύμφωνα με αναφορές, ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κερμάνσαχ, το Κουμ, το Ισφαχάν, το Ταμπρίζ και το Κάρα έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, γράφει ο Independent.

Σε απάντηση στις επιθέσεις, ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε: «Τώρα έχετε ξεκινήσει ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχό σας».

Λίγο αργότερα, στόχος έγινε το Ισραήλ, με μάρτυρες να αναφέρουν εκρήξεις στο Τελ Αβίβ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι «ενεργούν για να αναχαιτίσουν και να χτυπήσουν τις απειλές όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να τις εξουδετερώσουν».

Το Ιράν εξαπέλυσε επίσης πολλαπλές επιθέσεις στη Ντόχα, με αρκετές εκρήξεις να ακούγονται στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το κέντρο εξυπηρέτησης του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν έχει επίσης υποστεί πυραυλική επίθεση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φιλοξενούν επίσης αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έχουν αναφερθεί σε αρκετές επιθέσεις, με έναν νεκρό στο Αμπού Ντάμπι, αφού ο στρατός του κράτους αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους.

Έχουν επίσης αναφερθεί επιθέσεις στην Ιορδανία, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή λόγω της σύγκρουσης, με τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Λίβανο, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία να είναι άδειος το Σάββατο, καθώς οι πτήσεις εκτρέπονταν γύρω από την περιοχή.

Η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αεροπορία συνέστησε στις αεροπορικές εταιρείες να παραμείνουν εκτός του εναέριου χώρου που επηρεάζεται από τη στρατιωτική επέμβαση.