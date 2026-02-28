Υψηλόβαθμα πρόσωπα του Ιράν, μεταξύ των οποίων ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, έχουν μπει στο στόχαστρο από το Ισραήλ.

Τον γύρο του κόσμου κάνει μία δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε το πρωί του Σαββάτου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Δείχνει κατεστραμμένα κτίρια στο συγκρότημα, το οποίο συνήθως χρησιμεύει ως κατοικία του Χαμενεΐ και κύρια έδρα για τη φιλοξενία ανώτερων αξιωματούχων, σύμφωνα με τους New York Times.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP. Όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ είναι μεταξύ των στόχων αυτών, ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Η δομή του ιρανικού καθεστώτος δημιουργήθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία του Ιράν και γέννησε ένα κράτος που είναι εν μέρει θεοκρατία, εν μέρει δημοκρατία, με ορισμένους ημι-δημοκρατικούς θεσμούς που περιβάλλουν ένα σύστημα που είναι τελικά κληρικό, σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ.

Πώς λειτουργεί η εξουσία στο Ιράν;

Ανώτατος ηγέτης

Στην κορυφή βρίσκεται ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ηγέτης είναι ο αρχηγός του κράτους, ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων και έχει εξουσία επί της εθνικής αστυνομίας και της αστυνομίας ηθών. Διορίζει επίσης τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου Φυλάκων, ενώ το ιρανικό κοινοβούλιο επιλέγει τα άλλα μισά.

Συμβούλιο Φυλάκων

Το σώμα 12 νομικών εποπτεύει τις δραστηριότητες του ιρανικού κοινοβουλίου, καθορίζοντας εάν οι νόμοι που ψηφίζονται είναι συμβατοί με τη σαρία και μπορεί να απαιτήσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας. Το συμβούλιο εγκρίνει επίσης τους υποψηφίους για το κοινοβούλιο, την προεδρία και τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων – πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εμποδίσει ορισμένους υποψηφίους να υποβάλουν υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.

Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων

Αυτό το σώμα 88 νομικών, που εκλέγονται άμεσα από το κοινό από έναν κατάλογο υποψηφίων που έχει ελεγχθεί από το Συμβούλιο Φυλάκων, έχει ως αποστολή να ελέγχει την εξουσία του ανώτατου ηγέτη. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς η συνέλευση ασκεί την εξουσία της: συνεδριάζει μόνο μία εβδομάδα το χρόνο, οι συνεδριάσεις της είναι μυστικές και δεν είναι γνωστό να έχει αμφισβητήσει ποτέ τις αποφάσεις ενός ανώτατου ηγέτη.

Πρόεδρος

Ο επικεφαλής της εκλεγμένης κυβέρνησης είναι άμεσα υπόλογος στον ανώτατο ηγέτη. Ο πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να εκλεγεί για δύο τετραετείς θητείες το πολύ, εφαρμόζει πολιτικές στο πλαίσιο που ορίζει ο ανώτατος ηγέτης και ηγείται της διπλωματίας του Ιράν.

Κοινοβούλιο

Με 290 μέλη, τα οποία εκλέγονται επίσης για τετραετή θητεία, το κοινοβούλιο συντάσσει νομοσχέδια, επικυρώνει συνθήκες και εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές στο κοινό και οι συζητήσεις του μεταδίδονται.

Υπηρεσίες ασφαλείας

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είναι μια ελίτ στρατιωτική μονάδα με αποστολή την υπεράσπιση του καθεστώτος, που αποτελείται από 150.000 έως 190.000 στρατιώτες και διαθέτει στρατό, ναυτικό, αεροπορία και υπηρεσία πληροφοριών. Η Basij – ένας εθελοντικός κλάδος του IRGC – είναι υπεύθυνη για την επιβολή της ισλαμικής ηθικής στο κοινό.