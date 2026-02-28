Την αποδέσμευση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της Euroleague τη φετινή σεζόν, ανακοίνωσε το Σάββατο (28/2) ο Παναθηναϊκός.

Εδώ και πολύ καιρό οι «πράσινοι» είχαν αποφασίσει να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Τούρκο σέντερ, ο οποίος ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Και από τη στιγμή που τα μηνύματα για τον Ματίας Λεσόρ ήταν θετικά, στο «τριφύλλι» αποφάσισαν να οριστικοποιήσουν το διαζύγιο για τον Γιούρτσεβεν.

Ο Τούρκος σέντερ δεν είναι, πλέον, παίκτης του Παναθηναϊκού καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και αναζητά την επόμενη ομάδα του, η οποία αποκλείεται να είναι κάποια της Euroleague καθώς το παράθυρο των μεταγραφών για τη φετινή σεζόν έχει κλείσει.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα του», ανέφερε η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τον Τούρκο, ο οποίος σε 40 ματς στη Euroleague είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ.