Εν μέσω των συντονισμένων επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στα περσικά, να στείλουν φωτογραφίες από τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Μήνυμα της Μοσάντ στους Ιρανούς πολίτες

«Αγαπητοί Ιρανοί, είδατε τις επιθέσεις κατά των κτιρίων του καθεστώτος; Τις επιθέσεις κατά τα αρχηγεία και τις βάσεις των δυνάμεων ασφαλείας; Τους κατοίκους να φεύγουν, την καταστροφή, τις διαμαρτυρίες; Την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας; Συνεχίστε να τραβάτε φωτογραφίες και να μας τις στέλνετε», αναφέρει η δήλωση.

Η πρόσκληση της Μοσάντ προς Ιρανούς πολίτες να αποστείλουν φωτογραφίες και βίντεο από σημεία πληγμάτων μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από τρία βασικά σενάρια που συνδυάζουν επιχειρησιακούς, πολιτικούς και ψυχολογικούς στόχους.

Στο πρώτο σενάριο, η κίνηση εντάσσεται στη συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η Μοσάντ δεν διαθέτει ανοιχτή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο εσωτερικό του Ιράν, όπως συμβαίνει σε φιλικές χώρες. Μέσω υλικού που αποστέλλεται από πολίτες, μπορεί να αποκτήσει άμεσες οπτικές αποδείξεις για τα αποτελέσματα των επιθέσεων, το εύρος των ζημιών και τις κινήσεις στρατιωτικών ή δυνάμεων ασφαλείας. Επιπλέον, μπορεί να αξιολογήσει πώς αντιδρούν οι ιρανικές αρχές μετά από ένα πλήγμα. Οι πληροφορίες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα δεδομένα από δορυφόρους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιτρέποντας στους αναλυτές να σχηματίσουν μια πιο ακριβή εικόνα της εξέλιξης της κατάστασης.

Στο δεύτερο σενάριο, η πρωτοβουλία στοχεύει στην υπονόμευση του ελέγχου της πληροφόρησης από το ιρανικό καθεστώς. Κυβερνήσεις όπως εκείνη του Ιράν συχνά περιορίζουν ή φιλτράρουν τις πληροφορίες που βγαίνουν από ζώνες σύγκρουσης. Με την απευθείας έκκληση προς τους πολίτες να μοιραστούν υλικό, επιχειρείται η παράκαμψη της επίσημης λογοκρισίας και η ενίσχυση εναλλακτικών αφηγήσεων σχετικά με τις συνέπειες των επιθέσεων και τις ενέργειες των αρχών. Έτσι, μειώνεται ο αποκλειστικός έλεγχος του κράτους πάνω στη ροή της πληροφόρησης.

Στο τρίτο σενάριο, η κίνηση έχει έντονη ψυχολογική και επικοινωνιακή διάσταση. Η δημόσια πρόσκληση επικοινωνίας στέλνει μήνυμα ότι η Μοσάντ μπορεί να φτάσει και να απευθυνθεί απευθείας σε πολίτες εντός Ιράν, κάτι που ενδέχεται να διαβρώνει την εικόνα απόλυτου ελέγχου και ασφάλειας που προβάλλει το καθεστώς. Παράλληλα, μπορεί να ενθαρρύνει ορισμένους Ιρανούς να δουν ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ως πιθανούς συμμάχους απέναντι στην κυβέρνηση.