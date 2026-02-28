Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Τεχεράνη, καθώς διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη μετά τη ραγδαία κλιμάκωση της έντασης και τα σημερινά στρατιωτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera, οι αρχές προχώρησαν σε σύσταση προς τους πολίτες να απομακρυνθούν από περιοχές που ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο νέων επιθέσεων, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Heavy traffic was seen in west Tehran after US and Israeli strikes on Iran, according to a video shared with Iran International. pic.twitter.com/woE4IinO1k — Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026

Η κυβέρνηση καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πόλη

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πρωτεύουσα «διατηρώντας την ψυχραιμία (τους)», έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] εναντίον της Τεχεράνης και ορισμένων μεγάλων πόλεων, κατευθυνθείτε, εάν είναι δυνατόν κρατώντας την ψυχραιμία σας, προς άλλες πόλεις», έγραψαν οι αρχές σε μήνυμα SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των Ιρανών και ελήφθη από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ουρές σε καύσιμα και αυξημένη κίνηση

Τοπικές αναφορές και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για ουρές σε πρατήρια καυσίμων, αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες και μετακινήσεις οικογενειών προς τα προάστια ή σε άλλες πόλεις.

Παράλληλα, ορισμένες πρεσβείες έχουν μειώσει το προσωπικό τους, ενώ ξένες κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μοτζτάμπα Χαλέντι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 από τις 32 περιφέρειες του Ιράν έχουν δεχθεί επιθέσεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα σημεία που χτυπήθηκαν.

Η ιρανική κυβέρνηση τονίζει ότι η χώρα διαθέτει ικανό απόθεμα τροφίμων και καυσίμων, ενώ ανακοίνωσε ότι παραχωρεί έκτακτες εξουσίες στους κυβερνήτες των παραμεθόριων επαρχιών για την εισαγωγή βασικών αγαθών όταν είναι απαραίτητο.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων είναι κλειστά μέχρι νεωτέρας και τα μαθήματα θα μεταφερθούν διαδικτυακά, όπου αυτό είναι δυνατόν. Βέβαια, πολλά πανεπιστήμια και σχολεία είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδικτυακή λειτουργία εδώ και εβδομάδες εν μέσω φοιτητικών διαμαρτυριών.