Την αντίθεσή του για το βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας και νέος πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων στα Τέμπη.

Ο ίδιος, μιλώντας την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε: «Εγώ θα πω ότι χθες είχαμε στην Καισαριανή ένα μνημείο αφιερωμένο για τα θύματα των Τεμπών. Όσοι γονείς ήταν εκεί και πληροφορήθηκαν για το βίντεο σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε γιατί είναι πολύ σκληρές οι εικόνες».

Αφού είπε ότι δεν γνώριζε αν η Μαρία Καρυστιανού είχε πάρει άδεια για τις φωνές που ακούγονται, ο Παύλος Ασλανίδης είπε ότι «και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ, έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί».

«Είδα χθες το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά, όχι να δεις αυτό το πράγμα, νομίζω ήταν λάθος», σημείωσε ο ίδιος.

Ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- και στις φετινές διαδηλώσεις-διαμαρτυρίες με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα.

«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά. Όλοι είμαστε, πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, να δικαιώσουμε τα παιδιά μας, να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα “σπρώξουμε” τη δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο».

«Έχω απογοητευτεί από τον τρόπο που έγινε η ανάκριση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και δεν έγινε γιατί ό,τι στοιχεία πήγαιναν στον ανακριτή, πήγαιναν μόνο από εμάς. Δεν υπήρχε καμία έρευνα. Αλλοιώθηκε το τοπίο εκεί στις 6 μέρες. Έφυγαν πάρα πολλά κρίσιμα στοιχεία. Και όλα αυτά, τους πρώτους 6 μήνες δεν ακούγονταν τα Τέμπη και τρέχαμε 15-20 άνθρωποι για να μαζεύουμε στοιχεία, για να πηγαίνουμε στη Λάρισα, να προσπαθούμε να βρούμε τον Αγοραστό, να μας δώσει απαντήσεις, να στέλνουμε εξώδικα στον Αγοραστό, τι έγινε τότε, και ξεκίνησε όλο αυτό και όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά κάναμε μία μήνυση και πήγε στη Βουλή και πήγε η Μαρία Καρυστιανού στην Εξεταστική, εκεί πραγματικά αποκαλύφθηκε και τα έβγαλε όλα στη φόρα. Εκεί ξεκίνησε το κουβάρι να ξετυλίγεται με τα Τέμπη. Από τη δίκη περιμένουμε αυτοί που είναι, ειδικά για κακουργήματα, να φάνε ισόβια. Για τη διαδικασία, περιμένουμε να κάνει η δικαστικοί που έχουν κληρωθεί, να κάνουν αυτό που πρέπει, που έχουν ορκιστεί να κάνουν δηλαδή το αυτονόητο».

«Θα αφήσω να συλήσουν πάλι το παιδί μου;»

«Τώρα αυτή τη στιγμή είναι του Τριαντόπουλου που είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε πού θα πάει, αν πάει Δικαστικό Συμβούλιο, αν θα ξαναγυρίσει πίσω στη Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τον Καραμανλή», συμπλήρωσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Αναφορικά με τις εκταφές είπε: «Δέκα οικογένειες έχουν ζητήσει εκταφή. Βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και λέει ψέματα συνεχώς. Από ό,τι ξέρω έχουν αποσυρθεί οι περισσότεροι. Όχι όμως εντελώς. Έχουμε προσφύγει στα συμβούλια, περιμένουμε τις αποφάσεις. Γιατί ζητάμε να γίνει αυτό που μας είχε πει εξαρχής ο κύριος Τσόγκας στη Λάρισα ο εισαγγελέας και η κυρία Παπαϊωάννου, ότι θα γίνουν όλα. Και χημικές εξετάσεις, όλα. Είχαμε υποδείξει ιδιωτικά εργαστήρια του εξωτερικού για εμάς και πανεπιστήμια που μπορεί να πάει μόνο το κράτος, που συνεργάζονται και με την Ιντερπόλ, για να πάει και η Ελληνική Αστυνομία. Γιατί σε εξετάσεις απάντησαν, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης και των Αθηνών και της Κομοτηνής, ότι δεν μπορούν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Και έρχεται αυτή η διάταξη, να μην τη χαρακτηρίσω, της προηγούμενης Δευτέρας, και λέει “αποφασίζουμε, πάτε για εκταφή μόνο για DNA και μόνο για τοξικολογικές”, όπως έγιναν στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας οδηγούσαν το τρένο; Είχαν πιει αλκοόλ ή είχαν πάρει ναρκωτικά; Μόνο γι’ αυτά τα δύο πράγματα; Και διατάσσει “της εκταφής να γίνουν άμεσα”, όπως και για μένα την έβαλαν 3 Μαρτίου».

«Θα αφήσω εγώ να συλήσουν πάλι το παιδί μου, όπως κάνανε στα Τέμπη; Που εγώ πιστεύω δεν είναι καν μέσα στο φέρετρο υπόλειμμα του παιδιού μου. Κι όπως και για πολλά, και ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της ώρας να τα πούμε. Και θα τους αφήσω να κάνουν μόνο αυτό για DNA κι αν έχει πάρει ναρκωτικά, έχει πιει αλκοόλ; Οι εκταφές έχουν οριστεί, αλλά εμείς έχουμε προσφύγει», τόνισε.