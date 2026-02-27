Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 64χρονος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία 25χρονη ΑμεΑ και να επιχείρησε να βιάσει τη δίδυμη αδελφή της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ, μέσα στο σπίτι τους, στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού, εξύβριση και σωματική βλάβη οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο νωρίς το μεσημέρι προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε πως δεν μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη καθώς εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Δε θυμάμαι πως έφτασα σε αυτό σημείο. Δε θυμάμαι τίποτα» φέρεται να ανέφερε ο κατηγορούμενος ο οποίος εμφανίζεται να υποστήριξε πως η μητέρα των κοριτσιών του είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού.

«Είχα κλειδιά από το σπίτι, μου τα είχε δώσει η καταγγέλλουσα για να δείχνω το σπίτι σε υποψήφιους αγοραστές καθώς θα έβγαινε σε πώληση» φέρεται να ισχυρίστηκε χωρίς, ωστόσο, να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Μέσω του δικηγόρου του, ο κατηγορούμενος κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ενώ στο άκουσμα της απόφασης για την προσωρινή κράτηση του η μητέρα των κοριτσιών ξέσπασε σε φωνές και κατάρες.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της μητέρας. Μάλιστα, στη διάθεση των αρχών υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο το οποίο φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό στοιχείο της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του 64χρονου ο οποίος θεωρούνταν πρόσωπο εμπιστοσύνης της οικογένειας.