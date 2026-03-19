Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 0-2 από την Τσέλιε και παρά την πρόκρισή της στους προημιτελικούς του Europa Conference League ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξαλλος και απολογήθηκε στους φιλάθλους για την εμφάνιση της ομάδας του.

Η πρόκριση είχε εξασφαλιστεί από το πρώτο παιχνίδι μετά τη νίκη με 4-0 στη Σλοβενία, παρ’ όλα αυτά ο προπονητής της Ένωσης τόνιζε ότι η ομάδα του θα έπρεπε να ήταν σοβαρή στη ρεβάνς και να παίξει για τη δεύτερη νίκη. Οι παίκτες του, όμως, δεν τον άκουσαν και τελικά ήρθε η ήττα με 0-2, αποτέλεσμα που εξόργισε τον Σέρβο τεχνικό.

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό, είχαμε ευκαιρίες αλλά η νοοτροπία μας ήταν κάκιστη. Δεν ήρθαμε καν στο παιχνίδι. Σκόραραν δύο φορές και είχαν δοκάρι. Ευτυχώς είχαμε καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος ελέγξαμε το ματς και δεν απειληθήκαμε, όμως το πρώτο ήταν καταστροφή», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος, είμαι οργισμένος και ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους για την εμφάνισή μας. Είναι σημαντική η πρόκριση στην 8άδα, αλλά η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε.

Είναι ευχάριστο που περάσαμε, είναι πολύ καλή σεζόν μέχρι στιγμής. Είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Όπως έχω πει και σε εσάς, πρέπει να πολεμάμε σε κάθε αναμέτρηση, δεν θα κερδίσουμε κανένα ματς περπατώντας. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην Κηφισιά την Κυριακή».