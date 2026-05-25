Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής του να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ και δήλωσε ότι η απαίτησή του περί πλήρους απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», την ώρα που αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ουάσινγκτον.

Σε ανακοίνωσή του με αφορμή την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτών από το νότιο τμήμα της χώρας το 2000, ο Αούν δήλωσε ότι αυτή η επέτειος έρχεται σε μια εποχή που «οι ισραηλινές επιθέσεις δεν σταματούν και τα χωριά υποφέρουν από μια νέα κατοχή».

Το Ισραήλ έχει καταλάβει μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου και διεξάγει μαζικά πλήγματα εναντίον χωριών της περιοχής που είναι εκτός του ελέγχου του, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που σύναψε με τη Χεζμπολάχ στις 17 Απριλίου.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκκένωση δέκα χωριών ενόψει νέων πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ.

Ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ανέφερε ονομαστικά τα χωριά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην περιοχή της Ναμπατίγιε, επεσήμανε ο Αντραΐ, εξηγώντας ότι ο ισραηλινός στρατός «αναγκάζεται να δράσει με ισχύ» εναντίον της Χεζμπολάχ, «λόγω των παραβιάσεων της συμφωνίας εκεχειρίας».

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: النبطية التحتا, اللويزة (جزين), سجد (جزين), عين قانا, حاروف, زبدين (النبطية), کفر رمان, الدوير, عدشيت الشقيف, ميدون



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2026

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε χθες το βράδυ την αντίθεσή του στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου και επανέλαβε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα αφοπλιστεί.

«Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι ούτε παράδοση ούτε θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου. «Η πορεία προς μια πλήρη ισραηλινή αποχώρηση θα παραμείνει μια σταθερή, αδιαπραγμάτευτη εθνική απαίτηση, την οποία το λιβανικό κράτος προσπαθεί να επιτύχει μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Ο Αούν υπογράμμισε ότι «η απελευθέρωση του νότου είναι καθήκον του κράτους».

Οι αρχές του Λιβάνου έχουν απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ μετά την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως η οργάνωση συνεχίζει να μάχεται κατά του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο και κατά περιόδους να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις δηλώσεις του Κάσεμ, κατηγορώντας τον ότι ζήτησε «την ανατροπή» της κυβέρνησης του Λιβάνου και ότι θέλει «να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Ο Λίβανος και το Ισραήλ, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, ξεκίνησαν τον Απρίλιο διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ένα νέος γύρος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ θα προηγηθεί συνάντηση στρατιωτικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

Έκτοτε από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι, σύμφωνα με τις Αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.