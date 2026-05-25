Η Ιωάννα Λίλη μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα στην εκπομπή «Buongiorno».

Η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από νοσηλεία δύο εβδομάδων στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, στάθηκε συνεχώς στο πλευρό της, στη δύσκολη και πολυετή μάχη που έδινε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

«Είναι πολύ στενάχωρο και δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της, Βικτώρια. Πραγματικά δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Γνώριζα την κατάσταση της Γωγώς από τον Χάρη Σιανίδη και στεναχωριόμουν. Περίμενα να γίνει ένα θαύμα γιατί ήταν μια μαχήτρια ζωής. Περίμενα να το ξεπεράσει και να σηκωθεί. Ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει. Δεν περίμενα ότι θα τη νικήσει αυτό το πράγμα», σημείωσε η Ιωάννα Λίλη.