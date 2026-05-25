Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από αναμονή 13 χρόνων καθώς νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο από τους οπαδούς του ΟΑΚΑ και για 4η φορά η Euroleague είναι δική του!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πανηγύρισε για την επιτυχία της αγαπημένης του ομάδας με τη Ρία Ελληνίδου στο πλευρό του. Οι δυο τους βρέθηκαν στο T-Center και παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό της Euorleague.

«Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Πάμε θρύλε…», σημείωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο προφίλ του στο Instagram.