Ο Ολυμπιακός και συνολικά το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζουν να πανηγυρίζουν μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τη EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, σκορπίζοντας χαρά και υπερηφάνεια στους φιλάθλους τους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ύστερα από τις έντονες συγκινήσεις που εκτυλίχθηκαν στο T-Center, με πρωταγωνιστές τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Κώστα Παπανικολάου και τον άλλοτε αρχηγό Γιώργο Πρίντεζη, οι εορτασμοί μεταφέρθηκαν στον Πειραιά. Με την ολοκλήρωση της απονομής και των πανηγυρισμών στο ΟΑΚΑ, η αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί επιβιβάστηκε σε ανοιχτό κατακόκκινο λεωφορείο και ξεκίνησε την πορεία προς το μεγάλο λιμάνι, συνοδευόμενη από περισσότερες από 1.500 μοτοσικλέτες και χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας.

Η λεωφόρος Συγγρού μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο κόκκινο ποτάμι, με τους φίλους του Ολυμπιακού να δημιουργούν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που φώτισε τη νύχτα.

Λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν στην πλατεία Κοραή, όπου τους περίμεναν περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι. Το πλήθος αποθέωσε τόσο τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα όσο και τους προέδρους της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Καπνογόνα, βεγγαλικά, τραγούδια και συνθήματα συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό γιορτής στο κέντρο του Πειραιά. Μπροστά από το φωταγωγημένο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί ειδική εξέδρα, όπου ανέβηκε η ομάδα για να παρουσιάσει το τρόπαιο στους φιλάθλους της. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η κίνηση του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου να παραδώσει πρώτα το κύπελλο στον Γιώργο Μπαρτζώκα, δίνοντάς του την ευκαιρία να το υψώσει μπροστά στο κοινό, φορώντας επετειακή μπλούζα της ομάδας.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι τοποθετήσεις του Κώστα Παπανικολάου και του Σάσα Βεζένκοφ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μάλιστα συντόνισε τον κόσμο, δίνοντας το έναυσμα για συνθήματα και τραγουδώντας μαζί με τους φιλάθλους. Την ίδια ώρα, ο Εβάν Φουρνιέ παρακολουθούσε εμφανώς εντυπωσιασμένος τη μαζική παρουσία του κόσμου, ενώ οι συμπαίκτες του απολάμβαναν κάθε στιγμή της βραδιάς με χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη στήριξή του και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε γιορτινή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Παρότι το επίκεντρο των πανηγυρισμών βρισκόταν στον Πειραιά, φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, γιορτάζοντας την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ομάδας και του πρώτου έπειτα από δεκατρία χρόνια.