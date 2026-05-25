Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδο της αποστολής του Ολυμπιακού στο κέντρο του Πειραιά, σηκώνοντας ψηλά το τρόπαιο της EuroLeague μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα γιορτής. Τη στιγμή της άφιξης του ανοιχτού πούλμαν, από τα ηχεία ακούστηκε το «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου, τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με τις επιτυχίες των «ερυθρολεύκων» τα τελευταία χρόνια.

Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία του συλλόγου προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Πειραιά για να υποδεχθούν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Χιλιάδες οπαδοί περίμεναν επί ώρες την άφιξη της αποστολής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα.

Κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών ήταν ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας. Όταν ύψωσε το βαρύτιμο τρόπαιο πάνω στο πούλμαν, το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες, ενώ οι στίχοι του δημοφιλούς τραγουδιού της Κατερίνας Λιόλιου συνόδευσαν τη συμβολική στιγμή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το εορταστικό κλίμα που επικρατούσε στο μεγάλο λιμάνι.