Μια εβδομάδα αμιγώς πολιτική ξεκινά με το ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου να είναι στραμμένο σε δύο μέτωπα. Το ένα και κυριότερο είναι της καθημερινότητας και το άλλο είναι οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που ανακοινώνονται και αλλάζουν το τοπίο.

Στην κυβέρνηση παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις ανακατατάξεις αλλά δηλώνουν προσηλωμένοι στην παραγωγή έργου και αυτό φάνηκε και από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος εστίασε αποκλειστικά και μόνο σε θέματα που αφορούν τους πολίτες.

Η κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μάλιστα, όπως τόνιζαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, ειδικά όσον αφορά στα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν ή ανακοινώνονται, η θέση της κυβέρνησης είναι πως «δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών».

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Αύριο θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο, ενώ την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κρήτη συνεχίζοντας τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που έχει προσκολληθεί μονοθεματικά στην τοξικότητα.

Παράταση στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Χθες ο πρωθυπουργός, θέλοντας να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση του στεγαστικού, ανακοίνωσε την παράταση έως το τέλος Αυγούστου για την ολοκλήρωση ήδη εγκεκριμένων αιτήσεων.

Βάρος στην υγεία

Η βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία αποτελεί επίσης έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής με τις εξής προτεραιότητες:

Συνέχιση στις ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Κέντρων Υγείας

Προκήρυξη μόνιμων θέσεων γιατρών

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εφημερίες

Ένταξη νοσηλευτών και προσωπικού του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιμένει ότι μόνο μέσα από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και για τον λόγο αυτό ήδη έχει προχωρήσει αρκετά και η επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε μεγάλους κλάδους της αγοράς εργασίας και οι αυξήσεις αποδοχών σε εργαζόμενους του επισιτισμού και της βιομηχανίας τροφίμων.

Απαντώντας στους επικριτές της, κυρίως από τα δεξιά, η κυβέρνηση συνεχίζει την οδό της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, ενώ ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών επενδύει στην ενίσχυση και της αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα, δίνοντας όμως έμφαση στην Αττική με την ΕΛΑΣ να προχωρά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος αλλά και την εξάρθρωση μεγάλων εγκληματικών ομάδων.

«Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να εμφανιστούν από το πρόσφατο παρελθόν ως σωτήρες φορώντας φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων, με επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν λύνονται τα προβλήματα των πολιτών. Η δική μας κυβέρνηση φοράει μια φανέλα και αυτή είναι της εθνικής Ελλάδος», σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος στο newsbeast την παραμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.