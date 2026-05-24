Λαμπερές παρουσίες καταγράφηκαν στις κερκίδες του τελικού του Ολυμπιακού, με πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ αλλά και του κινηματογράφου να παρακολουθούν από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση.

Στις εξέδρες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιώργος Λάνθιμος, τραβώντας τα βλέμματα πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαιρέτησε θερμά τον Αλπερέν Σενγκούν, παίκτη των Χιούστον Ρόκετς.

Οι δύο παίκτες γνωρίζονται καλά από το NBA, ενώ είχαν βρεθεί αντίπαλοι και στην καλοκαιρινή μονομαχία της Ελλάδας με την Τουρκία στο EuroBasket.