Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες περίοικων, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην κεντρική πλατεία, στην αρχή της οδού Αναστασιάδη.

Ένοικος της πολυκατοικίας ξύπνησε, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, από δυνατές φωνές. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι ήρθε αντιμέτωπος με μία βίαιη εικόνα. Μια γυναίκα φώναζε καθώς ένας άνδρας την χτυπούσε και την έσπρωχνε στο δρόμο.

Όπως αποδείχθηκε το ζευγάρι διαπληκτίστηκε και ο άνδρας έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας, χτυπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι.

Μετά, σύμφωνα με το agriniopress.gr, την έσυρε για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο της Ηλία Ηλιού μέχρι την οδό Τσικνιά.

Το πρωί, οι μάρτυρες κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.

Μάλιστα, αναζητά υλικό από τις κάμερες των γειτονικών κτιρίων.

Φωτογραφίες από το agriniopress.gr